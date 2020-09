PERDEDORES. Ambos equipos llegan a la baja. Necaxa, a pesar de jugar bien por momentos, no ha conseguido los resultados adecuados y acumula 4 derrotas al hilo. Puebla ocupa la mitad de la tabla, pero desde que venció a Toluca no ha vuelto a enchufarse y el puesto de Juan Reynoso ya comienza a peligrar. Dado el momento en el que llegan, se antoja complicado que alguno imponga condiciones, además, el hecho de que la mitad de los duelos recientes entre ambos hayan acabado en empate, nos hace pensar que veremos un partido muy cerrado en el que saldrán a no perder. Así que nos vamos con el empate que paga +255.