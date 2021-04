¿Altas o bajas? Necaxa está defendiendo muy mal, terminando con altas en 4 de sus últimos 5 partidos de Liga. Pero para su fortuna enfente tendrá a la segunda peor ofensiva, y es que Pumas promedia menos de 1 gol por partido, no por nada ha cumplido las bajas en 9 de sus últimos 11 partidos de Liga. De igual forma los cruces entre ambos no muestran demasiado espectáculo y terminan con marcadores poco vistotosos. Así que todo indica que no tendremos muchas anotaciones.