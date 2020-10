Después de varias semanas sin encontrar el rumbo, Necaxa comienza a dar señales de vida, tras sacarle el empate a Pumas y y vencer al Atlas, ambos partidos como visitante. Xolos dejó mucho que desear en su visita a Santos, donde no metió ni las manos, demostrando que lejos de la perrera no dan una. Si bien Necaxa no es la quinta maravilla, el nivel que demustra Tijuana como visitante es ridículo, llegando a este partido con 6 derrotas al hilo fuera de casa. Por lo tanto, nos vamos a ir con el triunfo de los hidrorrayos, que continuarán con su recuperación y nos harán cobrar +115 en Caliente.mx.