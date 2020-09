DUDAS. Ninguno de los 2 equipos ha mostrado un nivel para pensar con tranquilidad que se puede llevar los 3 puntos, sin embargo, llegan con rachas muy distintas que me hacen inclinarme por un equipo. Los Tuzos no han perdido en los úlitmos 3 partidos, mientras que San Luis llega tras perder los úlitmos 3 partidos y la chamba de Memo Vázquez empieza a tambalearse. Sí, la tendencia de los duelos entre ambos nos indica que San Luis ha dominado a los Tuzos, pero me parece que llegará a su fin y los Tuzos se llavarán la victoria y nosotros cobraremos el -130.