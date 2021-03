Pachuca esta registrando números escandalosos, pasan las jornadas y no mejora, es el único equipo que no ha ganado y arrastra 11 partidos al hilo sin ganar, peor aún, su récord en casa se extiende a 9 partidos consecutivos sin obtener la victoria. Xolos viene de tres jornadas complicadas en las que no ha podido sacar el triunfo pero en las que se topó rivales muy pesados como América, Rayados y Tigres. Fuera de ello, está dando un torneo bastante decente y si bien sus números no dan para ilusionarse, especialmente por el hecho de que nunca ha ganado en el Hidalgo, para como esta el rival, no se puede descartar que veamos historia este lunes.