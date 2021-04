Contra todo pronóstico, Puebla sigue sorprendiendo a todos, ya suma 4 victorias consecutivas y es uno de los candidatos a entrar directo a la Liguilla. Ahora deberá mantener us buen nivel como local, donde registra 3 victorias en sus últimos 5 partidos. Enfrente están unos Pumas que sin hacer mucho ruido ya acumulan 5 partidos al hilo sin perder, aunque con varios empates en ese récord. Y si bien los universitarios han ganado sus últimos 2 partidos de visitante, su record no es bueno, ya que solo tienen esos dos triunfos en sus últimos 10. Lo anterior sumado al hecho de que Puebla ha ganado 3 de los últimos 5 partidos vs Pumas en el Cuauhtémoc, hace pensar que la franja podría prolonga su racha ganadora.