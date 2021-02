¿REGRESO TRIUNFAL? Rayados tuvo que detenerse cuando vivía un muy buen momento, ahora deberá visitar a la Franja con la esperanza de recuperar su nivel. Puebla había dado un muy buen sabor de boca, pero en su último partido no pudo superar a uno de los peores visitantes y cayó derrotado. A pesar del parón por covid, vemos un triundo de Rayados, que tiene mucho plantel y un técnico que se las sabe todas. Además, Puebla no genera nada de confianza jugando como local, caso contrario al de Monterrey que viene jugando muy bien fuera de casa. El momio para la victoria regia nos pagaría un +115 que no debemos dejar pasar.