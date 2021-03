¿Altas o bajas? El éxito de Puebla se debe mayormente al buen bloque defensivo que ha levantado en las últimas jornadas, por lo mismo no sorprende a nadie que la mayoría de sus partidos culminen con BAJAS. Mismo caso el de Tigres, que si bien el estilo de Ferretti usualmente es recatado, hoy la ofensiva no está jalando y por eso hay menos goles en sus partidos. Por si no quedó clara la tendencia a la baja, los últimos partidos entre ambos han culminado con marcadores apretados.