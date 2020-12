SUBLÍDER VS LÍDER. Pumas llega con la moral a tope después de consolidar la remontada más épica en la historia de las Liguillas, y ahora deberá enfentar al equipo que le quitó el invicto en el torneo regular, el León. Por su parte, la fiera fue ante Chivas un reflejo de lo que ha sido toda la temporada, un equipo que no pierde el control y que sabe el momento justo para hacerle daño a sus rivales, mostrando una defensiva muy sólida. Estamos ante los dos mejores equipos del torneo regular, por lo mismo, esperamos un partido cerrado en el que cualquier error costará caro. En este caso, vemos a unos Pumas muy crecidos en C.U., estadio donde no han perdido esta temporada y que seguirá siendo un bastión universitario en esta final. Así que vemos un triunfo de Pumas en este duelo de ida que nos pagaría un jugoso +220 en Caliente.mx.