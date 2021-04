Gallos no pudo vencer al colero del torneo pero de menos ya no perdió como visitante. Ahora tendrá una gran oportunidad de incrementar su record como local, que se encuentra en 5 victorias en sus últimos 8 partidos, ante unos Bravos que no dan una y peor cuando juegan de visitantes, ya que llegan a este duelo con 5 derrotas consecutivas, y todo indica que se viene la sexta.