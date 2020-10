LOCAL DILUÍDO. No hace mucho Gallos lucía imponente como local, pero las derrotas como visitante empezaron a mermar el impulso de este equipo, que incluso ya perdió el invicto en casa. Rayados no supo cómo descifrar a los Tigres y ni las manos metió en el Clásico Regio, pero ahora enfrentara a un rival que no le cerrará espacios y dejará jugar. Monterrey suele ser una incognita, pero tiene enfrente un partido que favorece su estilo de juego y habiendo desmotrado este torneo que jugando fuera de casa le va bastante bien, le vamos a poner nuestra ficha al triunfo regio, que nos paga un momio de +130 en Caliente.mx.