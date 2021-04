San Luis no ha tocado fondo y llega a este partido con una racha de 7 partidos al hilo sin ganar, con el problema de la porcentual al rojo vivo y sin esperanzas de salir del hoyo. El único dato medianamente positivo es que en casa no le ha ido tan mal, con apenas 1 derrota en sus últimos 6 partidos, pero a estas alturas ya no le basta con empatar. Enfrente está la Franja, que volvió a sorprender a todos la jornada pasada superando a un rival enrachado como Pachuca y que llega con 4 victorias en sus últimos 7 partidos, así como una racha de 4 partidos al hilo sin perder como visitante. Además, la franja registra un buen récord en los pocos partidos ante San Luis, ganando 3 de los 5 duelos oficiales.