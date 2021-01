FELINOS DISMINUIDOS. Tras perder la final el panorama no pinta bien para Pumas tras perder hombres importantes en el mercado de pases y no contar con el mismo tiempo de recuperación que los demás equipos. Para esta jornada tendrán que visitar a unos Xolos que tuvieron un torneo para el olvido per que en lo general suelen jugar bastante bien como locales ante los universitarios con apenas 2 derrotas vs Pumas como local. Por lo tanto, vamos a ponerle nuestra ficha al triunfo de Xolos que nos está pagando un momio de +140.