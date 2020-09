INFIERNO VS CIELO. Estos dos equipos nos tienen acostumbrados a darse con todo y en esta jornada no debería ser la excepción ya que ambos llegan necesitados de un triunfo. Toluca llega con 4 partidos sin ganar y con la ofensiva un poco apagada tras jornadas de muchos goles. Santos ya sufre por igual de local como visitante, pero el segundo tiempo que dio en el Volcán da un poco de esperanza. Si bien ambos llegan con un presente igual de malo, le vemos a Toluca más argumentos para salir de su crisis, ya que lo mostrado en las primeras jornadas podría volver en un duelo como este, mientras Santos no ha mostrado rumbo . Vámonos con el triunfo escarlata que nos paga +140.