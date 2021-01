PESOS PESADOS. El Chelsea llega en el peor momento para enfrentarse a al City, ya que solo ha ganado 1 de sus últimos 6 partidos oficiales y peor aún, el récord en duelos directos contra los Citizens tampoco es bueno. El City parece haber superado su arranque tambaleante de temporada y hoy llega con 10 partidos sin perder, pero a diferencia de otros años, esta vez no todos son victorias. Si bien el City no está jugando como otras temporadas, hoy ha logrado tener una defensiva sólida, lo cual ayuda a encarar los partidos de manera distinta al no tener que remar contracorriente muy temprano. En este duelo, nos inclinaremos por el City, ya que desconfiamos de la contundencia de la ofensiva del Chelsea, lo cual hace que los visitantes tengan todo para llevarse a casa los 3 puntos que los metan a la pelea en esta Premier tan cerrada. El momio nos está pagando un +140 muy atractivo.