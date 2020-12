Los Spurs sufrieron un pequeño bache tras dos jornadas con derrota, pero tal parece que el duelo de Copa les servirá para recomponer el paso. Los Wolves no han logrado superar la ausencia de Raúil Jiménez, y con lo irregular que viene, están urgidos por el triunfo. El Tottenham no puede permitirse dejar más puntos, y a pesar de que juegan como visitantes, los Wolves no son el equipo vertical y contundente que conocíamos de la temporada pasada, así que es muy probable que Mourinho saque ventaja de las carencias que vive hoy en día el equipo de Espiritu Santo. El triunfo de los Spurs paga un momio de +125 en Caliente.mx.