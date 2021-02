CHOQUE DE TRENES. El Barça ha ido aumentando su nivel pero aún deja ciertas dudas ante rivales de peso. El PSG ha mostrado cierta mejoría con el cambio de DT pero aún así sufre demasiado para sacar los partidos. Si bien el Barcelona no es lo que era antes, por lo menos tiene a su mejor hombre, Lionel Messi, llegando a su punto exacto, cosa que el PSG no tiene tras la baja de Neymar. La última vez que los franceses visitaron esta cancha se comieron 6 goles y fueron eliminados en una remontada histórica, si bien no esperamos una trapeada de dicha magnitud, sí vemos a un Barça sacando ventaja como local y haciéndonos ganar ese +100.