Tras la dolorosa derrota en Copa Oro, el equipo de Martino arranca su camino rumbo a Qatar 2022 ante un rival que en el papel debería ser complicado. El TRI llega a este duelo con 4 victorias en sus últimos 5 partidos y una defensiva muy sólida que en la Copa Oro difícilmente recibió goles. Jamaica dejó una buena presentación en Copa Oro, a pesar de caer en fila ante USA y Costa Rica. Si bien su récord de 2 victorias en sus últimos 6 partidos no presume demasiado, en términos generales han mostrado mejoría. El asunto está en la prohibición de varios jugadores a ser convocados. Si bien México solo pierde a Jiménez, Jamaica pierde casi a todo su plantel estelar, así que lo más probable es que sea un rival improvisado al estilo de los que juegan en amistosos que no son en fecha FIFA, y tomando en cuenta que México es invencible en el Azteca, no debería haber problemas para sacar el triunfo.