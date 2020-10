Tener un quarterback menor a los 25 años, seleccionado en la primera ronda del Draft y con experiencia y chispazos de calidad en la NFL no debería poner en tela de juicio la continuidad del mismo. Sin embargo en este caso, considero prudente cuestionar si los New York Giants y los New York Jets podrían mirar en dirección de Trevor Lawrence e iniciar nuevamente el proceso de un QB franquicia.

SAM DARNOLD

Quien haya visto jugar a Darnold, notará que tiene todo el talento del mundo. Tiene la capacidad de realizar cualquier envío desde cualquier plataforma. Sin embargo, desde su llegada a los Jets, no han sabido rodear y llevar a buen puerto la carrera de un promisorio QB. La falta de talento en sus armas y protección han limitado su proyección y se ha visto falto de confianza, bajo mi criterio.



Adam Gase seguramente tiene sus días contados como entrenador en jefe en New York, quienes se encaminan a ser el peor equipo de la NFL y tener la selección #1 del siguiente Draft. A nivel gerencial, Joe Douglas también estará en la cuerda floja y existe la posibilidad de que los Jets decidan limpiar la casa en su totalidad y comenzar un nuevo ciclo con gente nueva que cumpla con la encomienda de inyectarle algo de chispa y futuro a esta franquicia.

DANIEL JONES

Jones, como Darnold ha mostrado el talento suficiente para ser un QB competente en la liga. Tiene fantástica movilidad y capacidad de trabajar fuera de estructuras, cosa que lo hace hasta cierto punto difícil de defender. Lamentablemente para su causa, Jones es demasiado inconsistente en el resto de sus habilidades, suele tener problemas de lectura que requieren tiempo para establecerlo como alguien por encima del promedio. Sus decisiones en momentos críticos suelen ser cuestionables y tiene muchas perdidas de balón que resultan en puntos en contra para su equipo, cosa que tendrá que corregir sí o sí.



Los Giants definitivamente tendrán que cambiar de GM al Dave Gettleman tener 3 años en el cargo y no haber un cambio marcado de la anterior administración. Gettleman ha construido anticuadamente al equipo, priorizando necesidad por encima de talento, esto llevándolo a enfrentar una actualidad terrible para los Giants.



Al staff de coacheo es difícil realizar una evaluación ya que es completamente nuevo y aun es temprano en la temporada, pero dadas las circunstancias con la construcción del equipo y la mala fortuna que han tenido con respecto a lesiones, es sensato imaginar que los Giants estarán seleccionando dentro del top 5 del siguiente Draft.

TREVOR LAWRENCE

Lawrence es la razón por la cual estos dos equipos tendrán que establecer un plan a futuro y considerar como mínimo, que Trevor forme parte de ese futuro. Lawrence posee absolutamente todo lo que busques en un QB franquicia. Temple, excelente brazo, fantástica movilidad y una precisión envidiable. Un aspecto fundamental de su juego, es la capacidad de improvisación y de crear jugadas grandes fuera de estructura, facultad que debe ser acoplada como fundamental en la NFL de hoy. QB’s como Patrick Mahomes, Russell Wilson, Aaron Rodgers, Lamar Jackson, Josh Allen poseen esta habilidad que les permite elevar el nivel de cualquiera a su alrededor, incluyendo a su línea ofensiva, unidad en la que ambos equipos de New York carecen de talento.

Cualquier transición a la NFL será complicada, pero Lawrence en el papel es una de las apuestas mas seguras en los ultimos años y con su talento tiene la capacidad de cambiar el futuro de una franquicia en el momento en el que arribe a sus instalaciones. Será dificil dejarlo pasar en el Draft e incluso le podría costar el trabajo al Gerente General que así lo decida, si Lawrence se muestra como uno de los mejores QB’s en su primera temporada. Lawrence es mejor prospecto que Jones y que Darnold, y si quieren darle la vuelta a su franquicia por completo, deberán correr el riesgo con el QB de Clemson.