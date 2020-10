La Fórmula 1 llega a uno de los circuitos más míticos en la historia de la Fórmula 1, Nürburgring, situado en una inmejorable zona, en la región montañosa de Eifel, junto a su castillo, rodeado de árboles y en una zona verde.

“El Infierno Verde” apodado así por Jackie Stewart, un circuito maravilloso que reunía velocidad, gran cantidad de curvas, un sinfín de riesgos todo ello en medio de la naturaleza. Hoy, con la configuración de Gran Premio, nunca será lo mismo, el nuevo Nürburgring es un ejemplo de circuito moderno, dotado de todas las medidas de seguridad y servicios para el espectador. Todo sea por la seguridad. Sin embargo, creo que es uno de los circuitos más interesantes del calendario.

En un principio esta pista no debía albergar ninguna cita del mundial, pero las cancelaciones de las carreras del continente americano y las asiáticas por la pandemia del COVID19, lo han hecho posible.

La de 2020 será la 41ª ocasión en la que Nürburgring albergue una carrera de Fórmula 1.

El Circuito

Después de seis años de ausencia en el campeonato, el circuito de Nürburgring vuelve al calendario, aunque su trazado actual no tiene ya ninguna similitud con aquel mítico “Nordschleife” de 22,835 kilómetros de longitud. A raíz del accidente sufrido por Niki Lauda en 1976 se decidió poner fin a la actividad de la F1 en este trazado, objetivamente peligroso y difícil de mantener en plenas condiciones. Su inusual longitud (22.835 metros) y su conformación llena de subidas y bajadas hacia que los mejores pilotos tuvieran aquí manera de demostrar su valía al margen del vehículo que condujeran.

Tras la desaparición del antiguo Nürburgring, el “Nordschleife”, serpenteando por el bosque, la pista alemana ha perdido gran parte de su encanto.

El trazado actual, con abundantes desniveles, curvas cerradas y ciegas, además de una primera curva muy lenta, pertenece a la categoría de circuitos que requieren un apoyo aerodinámico elevado y resulta muy exigente con los frenos.

Las bajas temperaturas de esta época reducirán ostensiblemente las exigencias de motricidad en este trazado en el que los coches acostumbran a sufrir problemas con sus llantas traseras.

La meteorología también acostumbra a marcar la diferencia, por lo que conviene mantener los reglajes siempre dispuestos para cualquier modificación a lo largo del fin de semana. La lluvia frecuente en esta región hace que la superficie de la pista sea a menudo resbaladiza.

Última carrera:

Podium 2013: 1.- Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) 2.- Kimi Räikkönen (Lotus-Renault) 3.- Romain Grosjean (Lotus-Renault). Pole Position 2019: Lewis Hamilton (Mercedes)

Dato Curioso: Tras su intento fallido en la carrera de Rusia, Lewis Hamilton tiene la segunda oportunidad de igualar el record absoluto de noventa y una victorias, aún en poder de Michael Schumacher.

Este fin de semana, Kimi Räikkönen se puede convertir en el piloto con más grandes premios disputados en la historia de la F1, superando la cifra de los 323 conseguida por Rubens Barrichello.

Tan solo dos de los pilotos en activo ya conocen la victoria en este trazado: Lewis Hamilton (2011) y Sebastian Vettel (2013).

Los Equipos

Mercedes

El equipo Mercedes llega al trazado de Nürburgring tras lograr 8 victorias en las primeras 10 carreras de la temporada. Los alemanes buscarán en el GP de Eifel otro buen resultado, algo a lo que ya nos han acostumbrado a los aficionados. Este fin de semana será especial para ellos, ya que la pista tiene un gran significado para los alemanes.

De cara al fin de semana deberán hacer frente a una mala noticia según han comunicado uno de los miembros de su equipo ha dado positivo en COVID 19.

Red Bull

Consternados por la marcha de Honda, pero no dudan en afirmar que su enfoque no va a cambiar por ello, si algo tienen claro es que no van a dejar de trabajar duro para seguir cosechando buenos resultados juntos. Han logrado mucho en este tiempo de alianza y veremos qué depara el futuro para ellos. Por ahora toca centrarse en Eifel.

Los dos pilotos de Red Bull tienen muchas ganas de volver a Núrburgring y disfrutar de su circuito, Max Verstappen es actualmente tercero en la clasificación peleando con Bottas, mientras que Albon se encuentra quinto tan solo a un punto de Lando Norris.

McLaren

El Gran Premio de Eifel ha llegado, todos en McLaren se preparan para afrontarlo de la mejor forma posible, en Sochi acabaron sin puntos y eso, últimamente, no es algo frecuente para el equipo.

Hoy más que nunca la lucha por el tercer lugar y dominar la zona media está muy ajustada y seguro que ninguno está dispuesto a perdonar nada. Por lo que en McLaren no se pueden permitir más errores si quieren seguir anotando puntos. Siguen siendo terceros, aunque tan solo con 2 puntos de ventaja sobre Racing Point y 7 sobre Renault.

Racing Point

Ambos pilotos afirman estar familiarizados con el trazado alemán, pese a no haber corrido allí en los últimos años. Ambos estuvieron presentes en diferentes competiciones, el mexicano participó junto a la Fórmula 1 en 2013, pero mucho han cambiado los coches desde entonces.

En el equipo esperan tener un buen fin de semana para seguir sumando y buscar el ansiado liderato de la zona media, hay una gran batalla en este punto y el que logre salir vencedor se llevará un gran sabor de boca.

Con respecto al futuro del “Checo Pérez” comento que aunque correr en Fórmula 1 es lo que quiere y lo que ama, no seguirá por el simple hecho de seguir, quiere formar parte de un proyecto que le motive.

Renault

El Gran Premio de Rusia había sido uno de los mejores de la temporada para Renault, ya que ambos pilotos tuvieron una actuación fantástica en clasificación y en carrera, y sumando una importante cantidad de puntos.

La tercera posición en el Campeonato de Constructores está más cerca que nunca, solo 7 puntos, y Racing Point está a 5 por lo que esta batalla será intensa hasta el final. Tras este perfecto desenlace en Sochi, Daniel Ricciardo y Esteban Ocon están preparados para afrontar el retorno de Nürburgring con el que continuar con la dinámica positiva de las últimas carreras.

Ferrari

En esta temporada ha habido numerosos altibajos en los resultados de la escudería de Maranello, aunque hay carreras en las que las actuaciones han sido mejores. En el pasado Gran Premio de Rusia, Charles Leclerc ha tenido un buen desenlace en la que había terminado en la zona de puntos en una gran sexta posición. Dentro de la situación actual, ese final ha sido positivo.

Aunque no haya demasiada constancia en la cantidad de puntos, ahora están en sexta plaza en el Campeonato de Constructores, a 30 de McLaren. De cara a Nürburgring, los pilotos están emocionados por regresar a esta pista que no se compite desde 2013, solo Sebastian Vettel había rodado allí en F1 cuando formaba parte del equipo Red Bull, e incluso fue el ganador de ese Gran Premio.

¡Horarios y Pronóstico Gurú!

Los horarios para esta carrera serán los siguientes: (horario central de la Ciudad de México).

Sábado 10 de Octubre:

05:00 horas -> Libres 3

08:00 horas -> Clasificación

Domingo 11 de Octubre:

07:10 horas -> Carrera

Pronóstico Gurú:

1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. Valtteri Bottas (Mercedes)

3. Max Verstappen (Red Bull-Honda)