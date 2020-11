La Fórmula 1 regresa al Estambul Park, un circuito que se inauguró en 2005 precisamente para albergar la Fórmula 1, que estuvo disputando allí el Gran Premio de Turquía hasta la temporada 2011.

Al igual que en la carrera anterior de Imola, en el trazado de Estambul Park se circula en sentido opuesto a las agujas del reloj.

Felipe Massa, con tres victorias y tres poles (todas ellas conseguidas en 2006, 2007 y 2008, siempre con Ferrari), es el piloto más laureado en este trazado.

Los aficionados aún recordamos el choque de 2010 entre los Red Bull de Mark Webber, líder de la carrera y de la clasificación provisional del campeonato en ese momento, y Sebastian Vettel, motivada por un… exceso de celo del alemán, propició el doblete de los McLaren-Mercedes de Lewis Hamilton y Jenson Button que marchaban tras ellos.

EL Circuito

Situado a unos 50 km. al este de Estambul, el circuito fue inaugurado en 2005.

Considerado como uno de los mejores trazados diseñados por el ingeniero alemán Hermann Tilke, respetando las ondulaciones naturales de la zona, presenta algunas características muy similares a las de otros grandes trazados históricos como Spa, Interlagos o Laguna Seca.

Su curva 8, muy rápida, a izquierda en descenso y con cuatro vértices diferentes, a lo que se une un fuerte bacheado, constituye el punto más delicado de su trazado, considerándose como una de las difíciles del campeonato. Además de ser muy exigente con los neumáticos, su influencia sobre el crono resulta tan importante que, en buena medida, condiciona los reglajes de los monoplazas.

Las frenadas de la curva 12, casi 180º a izquierda, resultan espectaculares, por ser el lugar más propicio para escaramuzas y adelantamientos.

Los pilotos aprecian mucho el diseño de sus largas curvas rápidas y la posibilidad de realizar adelantamientos, si bien su trazado, muy técnico, no perdona el menor error y requiere unos reglajes muy precisos y sensibles a los cambios de dirección, lo que constituye un verdadero desafío técnico para pilotos e ingenieros.

La rugosidad de su asfalto genera una degradación enorme en las llantas.

Última carrera:

Podium 2011: 1.- Sebastián Vettel (Red Bull-Renault) – 2.- Mark Webber (Red Bull-Renault) – 3.- Fernando Alonso (Ferrari)

Dato Curioso: Tan sólo tres pilotos de la actual parrilla compitieron en el último Gran Premio de Turquía, Lewis Hamilton, Sergio “Checo” Pérez y Sebastián Vettel, último ganador

Los Equipos

El Campeonato de Constructores llega decidido al trazado turco, tras la coronación, por séptima vez consecutiva, del equipo Mercedes AMG F1 hace dos semanas en el Gran Premio Emilia Romagna. Y todo apunta a que este fin de semana se pondrá punto y final a la distanciada lucha por el Mundial de Pilotos.

Mercedes

Mercedes llega al GP de Turquía con los deberes hechos, pues en Imola consiguieron su séptimo título consecutivo de constructores y también finiquitaron el de pilotos, dado que ya sólo Lewis Hamilton o Valtteri Bottas tienen opciones matemáticas de ser campeones con cuatro carreras aun por disputarse.

Hamilton ha sumado hasta ahora 282 puntos en el Campeonato de Pilotos, 85 de ventaja con su compañero de equipo Valtteri Bottas que está segundo, así que Hamilton igualará los siete títulos de Michael Schumacher si termina por delante de su compañero, si lo hace en segunda posición o si concluye tercero o cuarto y Bottas no gana.

Red Bull

Después del decepcionante desenlace en el pasado Gran Premio de Emilia Romaña para Red Bull tras el abandono de Max Verstappen y el error de Alexander Albon, se marcharon de Italia sin puntos.

El equipo Red Bull llega al GP de Turquía sin opciones de conseguir ningún título, aunque sí es cierto que Max Verstappen aspira a arrebatar la segunda plaza del Campeonato de Pilotos a Valtteri Bottas, si bien luce complicado pues son 35 puntos lo que existen de diferencia, aún faltan 4 carreras y todo puede suceder.

Renault

La moral por las nubes para Renault tras anotar un nuevo podio en Imola y Daniel Ricciardo espera seguir con su gran momento para así acabar su etapa en el equipo de la mejor manera posible. Por primera vez en la temporada 2020, Renault llega a un GP como los terceros en el Campeonato de Constructores, pero a solo un punto está McLaren y Racing Point, una pelea muy bonita y emocionante que tendrá una nueva entrega este fin de semana en Turquía.

Mientras tanto en el campeonato de pilotos, el australiano, se afianza en el cuarto puesto con 10 puntos de ventaja sobre Leclerc y 13 sobre Checo.

Racing Point

El final de semana en Imola no ha sido todo lo bueno que pudo ser, ese podio perdido que estaba al alcance de la mano con Sergio Pérez de protagonista provocó que la marcha no fuera tan positiva. La actuación en pista ha sido magistral, remontando desde la undécima posición de la parrilla hasta la tercera, pero una parada de más hizo que no tuvieran el tan esperado pódium de Checo. Al final, la sexta posición no ha sido el deseado para el piloto, aunque para el equipo había sido bueno por haber sumado 8 puntos para el Campeonato de Constructores. Dejando atrás lo sucedido en ese fin de semana, tanto Checo como Lance Stroll ponen el punto de mira en Estambul donde tendrá una nueva oportunidad para luchar por las posiciones de cabeza de la zona media.

McLaren

Fin de semana muy importante para McLaren de cara a sus intereses en el Campeonato de Constructores. Los de Woking no pueden cometer errores si quieren seguir vivos en la lucha por el tercer puesto, sobre todo teniendo en cuenta la trayectoria ascendente de Renault, que ha mejorado notablemente su rendimiento a lo largo de las últimas semanas.

El circuito de Estambul supondrá un gran desafío para muchos pilotos, lo que elevará la incertidumbre y de seguro nos dejará alguna sorpresa. Eso precisamente es lo que esperan aprovechar Carlos Sainz y Lado Norris, quienes confían en hacerse con un buen botín de puntos que les permita también dar un paso adelante en la lucha por el liderato individual de la zona media de la parrilla.

Ferrari

Los pilotos de Ferrari se preparan para poner rumbo a Turquía, Sebastian Vettel ha vivido diferentes momentos en la pista turca, unos más felices y otros un poco menos recordando también su victoria allí el último año que la categoría corrió allí, en 2011.

En Ferrari tratarán de defender su plaza ante Alpha Tauri que está a sólo 14 puntos y seguro que van a luchar por el último punto en disputa durante las cuatro carreras que restan, en el caso del Leclerc, también debe pelear para no ser superado por Sergio Pérez, el mexicano le sigue a tres puntos.

¡Horarios y Pronóstico Gurú!

Los horarios para esta carrera serán los siguientes: (horario central de la Ciudad de México).

Sábado 14 de Noviembre:

03:00 horas -> Libres 3

06:00 horas -> Clasificación

Domingo 15 de Noviembre:

04:10 horas -> Carrera

Pronóstico Gurú:

1 Lewis Hamilton (Mercedes) – Campeón del Mundo por 7ma vez

2 Valtteri Bottas (Mercedes)

3 Sergio Perez (Racing Point)