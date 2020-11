Mis queridos gurus

Semana 9, seguimos en números buenísimos a pesar de haber tenido una semana tablas con 5-5, pero en Prime ganamos 2 de 3. Los números son:

Semana Ganados Perdidos % W 3 6 4 60% 4 6 3 66% 5 7 3 70% 6 5 3 62% 7 4 2 67% 8 5 5 50% Acumulado 33 18 65%

Les dejo el acumulado de props que he subido en Prime

Semana Ganados Perdidos % W 3 2 1 66% 4 3 1 75% 5 3 2 60% 6 3 0 100% 7 2 2 50% 8 2 1 67% Acumulado 15 7 68%

Una pregunta recurrente es: ¿Cómo meto estas apuestas?

R= Te metes al partido en cuestión, te vas a “Especiales de Partido” y buscas la proposición que mande.

Vayamos a las props de esta semana:

JaMycal Hasty (SF) UNDER 17.5 acarreos vs Green Bay Packers (GANADA y mandada en Prime)

Tim Patrick (Den) OVER 42.5 yardas por recepción vs Atlanta Falcons

Josh Allen (Buf) UNDER 290.5 yardas por pase vs Seattle Seahawks

Phillip Rivers (Ind) UNDER 266.5 yardas por pase vs Baltimore Ravens

Jonathan Taylor (Ind) UNDER 50.5 yardas por tierra vs Baltimore Ravens

Justin Herbert (LAC) OVER 259.5 yardas por pase vs Las Vegas Raiders

DeVante Parker (Mia) UNDER 4.5 atrapadas vs Arizona Cardinals

James Conner (Pit) OVER 79.5 yardas por tierra vs Dallas Cowboys

Ronald Jones (TB) UNDER 13.5 acarreos vs New Orleans Saints

El orden de las props solo es por la hora de los partidos, no por las que veo más claras. En esta jornada veo 3 claras que subiré a Prime. Cualquier duda u opinión con gusto dejo mi Twitter abajo. Platiquemos de NFL! VAMOS!!!!

JC Guru (@jcbotton)

JC PROPS