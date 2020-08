Este fin de semana La Fórmula 1 llega al “Circuit de Barcelona-Catalunya”, el GP de España acogerá la sexta carrera de la temporada 2020.

El trazado catalán acoge el Gran Premio de España número 50º, el 30º que se correrá en la pista de Montmeló.

Pese a los aumentos de casos de COVID-19 en Barcelona, la FIA confía en el estricto protocolo de seguridad y, como en cada gran premio hasta ahora, las gradas del “Circuit de Barcelona-Catalunya” estarán completamente vacías.

EL Circuito

El Circuito de Cataluña es uno de los más conocidos por parte de todos los pilotos, ya que en él se realizan una buena parte de los entrenamientos invernales, por lo que resulta sumamente importante una correcta planificación de la carrera por parte de los equipos. Cualquier error estratégico condiciona la clasificación final, ya que, es un circuito donde resulta muy complicado realizar adelantamientos,

Se trata de un circuito muy técnico que requiere de un complicado ajuste en el que un importante apoyo aerodinámico, necesario para sus partes de curva, se equilibre con una velocidad punta elevada, imprescindible en su larga recta.

La superficie de la pista, bastante abrasiva, así como la importante carga aerodinámica aplicada a los monoplazas, hacen que el desgaste de las llantas sea un tema importante a tener en consideración.

Ultima carrera:

Podium 2019: 1.- Lewis Hamilton (Mercedes) 2.- Valtteri Bottas (Mercedes) – 3.- Max Verstappen (Red Bull – TAG Heuer)

Pole Position 2019: Valtteri Bottas (Mercedes)

Dato Curioso: Las últimas diez carreras disputadas en este circuito han registrado… ¡siete ganadores diferentes! Mark Webber (2010), Sebastian Vettel (2011), Pastor Maldonado (2012), Fernando Alonso (2013), Nico Rosberg (2015), Max Verstappen (2016) y Lewis Hamilton que ganado en cuatro ocasiones (2014, 2017, 2018 y 2019).

Los Equipos

La temporada 2020 está demostrando no tener precedentes. En un año marcado por la crisis del coronavirus y la consecuente imagen de las gradas de los circuitos vacías en cada Gran Premio, la Clasificación de Pilotos y Constructores también muestra un reflejo ligeramente atípico respecto a otras ediciones. Sin embargo, Lewis Hamilton y Mercedes no ceden en su dominio, tras ya cinco carreras, Hamilton saca más de una victoria a su más inmediato perseguidor y, con la mala suerte que está teniendo su compañero Bottas, ni siquiera tiene al ‘enemigo’ en casa. El segundo, a 30 puntos, es Verstappen, que viene de lograr una victoria táctica en el GP del 70º Aniversario.

Tras la victoria de Max Verstappen el pasado domingo en Silverstone, la esperanza ha vuelto a Red Bull. Esta victoria es lo que necesitaba el equipo para poder creerse capaces de derrotar a Mercedes en este GP de España.

Habrá que aprovechar las condiciones calurosas para poder robarles la carrera a Mercedes que han sido las claras dominadoras de este evento en los últimos años.

Las luchas más interesantes del fin de semana las encontraremos, una vez más, en la zona media de la parrilla: Ferrari, McLaren, Racing Point, Renault y, quizás, Alpha Tauri.

Para Ferrari, Silverstone se ha portado medianamente bien en términos generales, aunque hubo un fuerte contraste según al piloto que miremos, Charles Leclerc ha sido el que ha mantenido las posiciones de cabeza, dentro de las posibilidades de su coche, por otro lado, Sebastian Vettel sigue con la mente nublada, errores propios y también del equipo en tema de estrategia.

Ferrari sigue lejos de los Mercedes y Red Bull, mientras que el margen por detrás es mínimo hoy son terceros con 55 puntos.

En McLaren la competitividad de su coche no ha sido como en las carreras anteriores lo que no les ha permitido competir en la parte media alta, a pesar de no haber obtenido el desenlace que esperaban, ahora encaran el sexto Gran Premio de la temporada en suelo español donde el equipo tiene una nueva oportunidad para brillar y retomar la buena racha que tenían antes de Silverstone.

Para Carlos será una motivación competir en casa, aunque no recibirá la fuerza de los aficionados presentes en el circuito.

La temporada de Racing Point ha tenido de todo, una sanción de 400.000 euros y 15 puntos menos por la ilegalidad de su aireador de freno delantero, copiado del Mercedes 2019 recordar que ese reglamento cambió a última hora con el coche ya hecho. Y ahora ya no solo Renault está presentando quejas, sino que también Ferrari, McLaren e incluso Williams.

Por otro lado, el único caso de COVID-19 entre los pilotos se presentó con el Checo Perez, quien después de perderse los últimos dos Grandes Premios podrá regresar a la acción en pista este próximo fin de semana en el Gran Premio de España, tras superar con éxito las últimas pruebas de Covid-19.

En Renault, después de haber sumado 24 puntos entre ambos coches en las fechas de Silverstone, los pilotos han mostrado buenas sensaciones con el coche y su competitividad, por lo que el siguiente objetivo es continuar con esta dinámica para Barcelona

¡Horarios y Pronóstico Gurú!

Sábado 15 Agosto:

Los horarios para esta carrera serán los siguientes: (horario central de la Ciudad de México).

Sábado 15 de agosto

05:00 horas -> Libres 3

08:00 horas -> Clasificación

Domingo 16 Agosto:

08:10 horas -> Carrera

Pronóstico Gurú:

1 Lewis Hamilton (Mercedes)

2 Max Verstappen (Red Bull-Honda)

3 Valtteri Bottas (Mercedes)