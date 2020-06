El Arsenal es considerado uno de los grandes del futbol mundial, su palmarés es de equipo top, pero en los últimos años han ido en decadencia, ¿A qué se debe? Veamos.

Adiós de Arsène Wenger

El mítico director técnico francés, estuvo al frente del Arsenal 22 años, esto nos habla de un proceso demasiado largo que dio buenos frutos. Cuando se fue de la institución, parecía que también se marchó la magia que tenían “Los Gunners”, se fue esa calidad de juego, los aficionados no se explicaba cómo el querer “renovarse” iba a costarles muy caro. Después de la despedida de Wenger, llegó Unai Emery, un técnico que mostró buenas cosas en el PSG, pero no fue suficiente.

El equipo enfrentó La Premier League 2018-2019 con varias dudas, y al final pudieron entrar a a la UEFA Europa League, llegaron a la final contra el Chelsea, y lamentablemente la perdieron. Hay un antes y después de esa final. Antes: el equipo sufría pero en ocasiones ganaba o empataba, y después: sufría y perdía.

Enfrentaron La Premier League 2019-2020 con poca solvencia económica y por ende, solo hubo pocos fichajes que no han demostrado nada, el ejemplo más claro: Nicolas Pépé, que costó cerca de €80 millones de euros y su rendimiento es muy bajo, cosa que no pasaba en la gestión de Wenger. Solo veamos los grandes fichajes de esa era: Thierry Henry, Robert Pirés, Robin van Persie, etc. Con los malos resultados de Emery, tomó la batuta Mikel Arteta, el español ha tenido resultados grises, pero con buenos fichajes puede revertir esa situación. Sin duda alguna, Wenger marcó demasiado al Arsenal y será muy difícil que se supere eso.

Plantel limitado

Por el Arsenal han pasado grandes futbolistas, pero en estas últimas temporadas solo ha habido jugadores del montón, y es que su calidad de juego ha bajado considerablemente, tanto, que todos parecen novatos. Podría hablar de algunos jugadores que se pueden salvar, pero no es así, ni Lacazette, ni Aubameyang han mostrado grandes cosas con el club londinense.

Si a todo esto le agregamos que tienen una “defensa de agua” pues todo saldrá mal. Necesitan reforzar sí o sí esa posición en el campo, no es posible que gastes dineral para la parte ofensiva, pero que te olvides por completo de la parte defensiva. Estas decisiones han traído malos resultados, y si no se revierten, será muy difícil que Mikel Arteta pueda hacer algo. Casi todo el plantel es muy limitado, claro que hay cracks, pero no han rendido al nivel que se ha esperado, es necesario que se venda y se invierta en las posiciones en donde hace falta.

Yo iría por un DFC de jerarquía, porque si gastaste €80 millones de euros en un jugador que no te ha aportado casi nada, puedes comprar con eso dos centrales buenos que te pueden ayudar a potenciar a tu club. En el mercado está libre Thiago Silva, que aunque ya es veterano, Silva es mil veces mejor que David Luiz, y te puede rendir dos temporadas a tope, porque lo que El Arsenal necesita en este momento, son resultados rápidos y contundentes.

Conclusión

Es muy triste ver al Arsenal en esta situación, pasó de ser un protagonista en La Premier League a ser uno de los que pelean por puestos de UEFA Europa League, (que no está mal) pero para la historia del club, no es aceptable. Es claro que se necesita una restructuración y que tiene que ser ya, no pueden perder más tiempo en hacer pruebas y contratar a jugadores que sabes que no te van a rendir.

Se necesita un par de defensas centrales y un buen mediocentro ofensivo, porque ni Mesut Özil ni Granit Xhaka son lo que eran antes. Para esto se necesita una inversión fuerte y la única solución sería vender y comprar, porque si no llegan a vender nada, difícilmente podrán cazar algo en el mercado de fichajes y seguirán dando pena. Sé que Arsenal cuenta con grandes jugadores jóvenes y que son las promesas del futbol, pero mientras esperas que exploten (dos temporadas o más) el Manchester City y Liverpool seguirán ganando La Premier League. No digo que vayas y compres a Sergio Ramos o que vayas por Varane, solo digo que por unos €30 millones de euros puedes conseguir a un DFC con un poco más de experiencia y que te de resultados rápidos.

Si el Arsenal continua con los puestos de la media tabla, será muy difícil que armes un buen proyecto en donde llames la atención de futbolistas top. Porque incluso, ahora, Leicester City y Wolverhampton son mejor vitrina para un jugador que quiere sobresalir que el Arsenal.