Después de mucho tiempo de espera, regresa LaLiga y el primer partido será “El Gran Derbi” entre el Sevilla y el Real Betis Balompié, y con los 5 cambios que pueden realizar los clubes, surge una pregunta: ¿Por fin tendrá minutos Diego Lainez con el Betis? Veamos.

Puede ser un revulsivo

Como sabemos, con la situación que está viviendo el mundo, el futbol ha tomado cartas en el asusto. Fueron casi 100 días sin actividad, y el rendimiento de los futbolistas bajó considerablemente y la FIFA aprobó hacer 5 cambios por equipo durante los partidos, esto significará tener oportunidad para ver a los jugadores que casi no son convocados en la cancha, y así los clubes podrán “conservar a sus estrellas”. Hablemos del Real Betis, el club cuenta en su plantilla con 6 jugadores ofensivos, con 2 extremos de cada lado y 2 delanteros centros, y entre ellos, está Diego Lainez como IE.

Basémonos en el último partido contra el Real Madrid. El Real Betis atacó con Sergio Canales por la izquierda, Joaquín en la derecha, Fekir atrás del DC y como delantero estuvo Loren Morón. En ese partido solo hubo un cambio ofensivo, que fue el ingreso de Tello por Joaquín, ahora bien; en ese ultimo partido significó una victoria para Los Beticos, pero no dominaron la mayor parte del encuentro. Esto nos hace pensar que, dentro de esos 5 cambios, Lainez tiene una posibilidad para ingresar por Canales, Tello o Fekir. Claro, todo depende de que planteamiento haga Rubi, pero lo más seguro es que en su alineación titular no esté Diego, pero sí puede ingresar al minuto 60’ o 70’ para ser un revulsivo en el ataque, como comenté antes, tomando en cuenta de que los jugadores titulares no están en su mejor forma de juego.

Juventud a su favor

Aunque sea algo impensable, Lainez puede ser esa pieza clave en el Real Betis, pero no solo él, también Aleñá y Emerson, ¿Razón? La edad. Estos 3 jugadores no sobrepasan los 24 años y en cuestión de rendimiento pueden ser indispensables para plantear un partido un poco más exigido, claro, sin forzarlos. Rubi puede jugar con esta cuestión y explotar a Diego Lainez al máximo, para que, en esa banda derecha o izquierda, tenga un cambio que le aporte velocidad y buen desborde en el área contraria. Si tú como su DT le das la libertad necesaria el mexicano, en media hora puede cambiar el rumbo de las cosas. Antes, su gran desventaja es que no estaba a punto como sus compañeros por el ritmo de la competencia, pero ahora literal, arrancan todos parejos. Recordemos que esta opción no es muy alocada e incluso, podremos ver a Lainez de titular gracias a su corta edad.

Conclusión

Está claro y es casi seguro que veremos al mexicano en la cancha un poco más seguido, y Lainez debe aprovechar esta oportunidad para poder mostrarle a su técnico que tiene el nivel necesario para pelear por un puesto. También el chiste es que lo metan al campo de juego por una decisión táctica y no solamente para cumplir con los cambios. Estoy seguro que podrá jugar y puede ser ese revulsivo para el Betis. Su chance de poder jugar es gracias a una pandemia, y aunque suene raro, puede agradecer la suspensión de LaLiga y la decisión de la FIFA, ya que gracias a eso por fin puede ver minutos y con la rotación puede ser titular muy pronto y muy seguido.