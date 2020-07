El Real Madrid es el campeón de LaLiga. En el último tramo los dirigidos por Zidane supieron reponerse de una temporada que parecía un poco adversa. Veamos cuáles fueron las claves para alzar este campeonato.

Liderazgo de Sergio Ramos

El mítico capitán del Real Madrid ha sido uno de los estándares de este título. El defensa central en cada partido que disputó se le notaba con esa garra y pasión de siempre por defender la camiseta blanca, porque a pesar de su veteranía, es uno de los futbolistas que no puedes quitar de tu plantilla. Esta temporada tuvo una de sus mejores temporadas en el Real Madrid, porque no solo aportó en la defensa, también en la parte goleadora. Es el defensa con más goles en la temporada y no fueron goles del montón, fueron goles claves para conseguir puntos esenciales en la lucha por el campeonato. No me imagino al Real Madrid sin Sergio Ramos, pero ya tienen que pensar en el recambio, porque Ramos puede dar dos o tres temporadas más a buen ritmo, pero no será para siempre.

Tienen al mejor “9” del mundo

Este es un tema que me gusta debatir y lo diré una y otra vez: KARIM BENZEMA ES EL MEJOR “9” DEL MUNDO EN ESTE MOMENTO. ¿Por qué? Su movilidad en el área contraria es de jugador top, el cómo no solo busca el gol, sino que también asiste, es de mención honorífica. El francés año tras año -desde la partida de CR7- ha mostrado grandes cualidades para ser el referente ofensivo del Real Madrid. NO digo que sea el mejor goleador del mundo, porque para eso está Robert Lewandowski, pero Benzema aporta mucho más juego que los otros delanteros centros del mundo. Esta temporada estuvo a un nivel altísimo y fue pieza clave para la obtención del título. Claro que también se debe pensar en un recambio para él, lamentablemente Luka Jović no rindió lo que se esperaba, pero aún está a tiempo de poder demostrar su gran calidad que en su momento tuvo en la Bundesliga. Por el momento, la otra temporada Karim Benzema debe seguir siendo el titular indiscutible.

Banca de lujo

El Real Madrid es considerado el mejor equipo del mundo y es por eso que las exigencias son muy altas, no solo tienen a el mejor once, tambien tienen jugadores en la banca de gran calidad y estrellas mundiales. Tan solo el mencionar a Isco, Marcelo, Bale, Asensio, etc…nos hace darnos cuenta de que en cualquier momento el Real Madrid ganará sí o sí el partido. Claro que también influye mucho el momento que estén atravesando, pero pocas veces se les vio desenchufados (Salvo a Bale que ya no quiere estar en el club) pero incluso James Rodríguez que juega casi nada, se le vio en buena forma y acertando en su juego. La plantilla es una de las mejores del mundo y todos fueron pieza clave para poder ser campeones del futbol español.

Conclusión

El Real Madrid regresó después de este parón más poderoso de lo que venía siendo, y es cierto que el mal momento que atraviesa el FC Barcelona también ayudó, pero el juego y la sincronía que mostró el Madrid a final de temporada, fue magnífica, tuvieron pocos errores como el juego de fantasía excesivo de Vinícius JR, pero, de ahí en fuera todo perfecto. También es momento de considerar a Zinedine Zidane como uno de los mejores directores técnicos del mundo, su calidad como entrenador es magnífica, y su regreso al Real Madrid fue más que necesario.

El primer objetivo está conseguido, ahora falta la UEFA Champions League en donde van perdiendo en el marcador global contra el Manchester City, pero, déjenme decirles que ese partido será un auténtico choque de trenes y es ahí donde veremos de qué está hecho el Real Madrid.