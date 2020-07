Este fin de semana, la temporada 2019/2020 por fin llegó a su fin en Inglaterra, con un Liverpool de época que rompió la mala racha y alzó su primera Premier League, mientras que la lucha por los cupos europeos nos tuvo al borde del asiento hasta la última jornada. Sin duda, una gran campaña, que supo mantener el drama incluso a pesar de que el título se definió antes y con todo y el parón deportivo a causa de la pandemia. Sin duda, nos quedamos con gratas imágenes en la memoria.

Una vez concluida la campaña, tradicionalmente se entrega el Premio PFA al mejor jugador de la temporada, y este año resultó ser Jordan Henderson, mediocampista y capitán del Campeón Liverpool. Dicha elección a mas de uno nos ha hecho levantar la ceja rascarnos la cabeza al resultar un tanto atípica, no porque haya tenido una mala campaña, sino por ser un hombre de perfil bajo y más comparado con los ganadores de otras campañas como Virgil Van Dijk o el gran Mo Salah.

A causa de lo anterior, me he dedicado a analizar a los 3 jugadores que, bajo mi criterio, eran candidatos a este premio y al final concluimos quién lo merecía más que el actual ganador.

Kevin de Bruyne

Aquellas contadas temporadas en las que Kevin De Bruyne se encuentra bien de salud, el belga se convierte en un verdadero monstruo y un engrane primordial de su equipo, y la campaña actual no ha sido la excepción.

El joven mediocampista se aventó un temporadón de Primer League (ojo, solo estamos hablando de la Premier, ya que aún falta verlo en Champions) jugando 35 partidos -o sea que solo se ausentó durante 3 encuentros, dos por descanso y uno por lesión- y culminando el año futbolístico con 20 asistencias y por si fura poco, anotó 13 goles. Lo anterior nos deja un campaña en la que registró 33 goles/asistencias en 35 partidos, números que, evidentemente, lo ponen como uno de los mejores medios ofensivos del mundo. Además, si nos ponemos a revisar sus goles, muchos de ellos son obras de arte desde media distancia.

El que no le hayan considerado como jugador del año se lo podríamos acreditar al hecho de que el Manchester City no ganó la Premier este año, pero ya vimos en otras campañas que no siempre se van con el Campeón y por lo mismo, se me hace que se lo saltaron por el arco del triunfo y feo.

Sadio Mané

Para quienes no somos hinchas del Liverpool, el cierre de la temporada fue de lo más desangelado tras la eliminación de los Reds en prácticamente todas las copas que disputaba y habiendo asegurado el título de liga varias semanas antes. Pero aunque nos cueste recordar el primer semestre de la campaña, este equipo volaba en los últimos meses del 2019, dominando a sus rivales y arrastrando un racha de imbatibilidad muy larga, y uno de los principales responsables de la maquinaria ofensiva era Sadio Mané, que traía un impulso increíble de la campaña pasada, luciendo imparable.

Si no me creen, basta con echarle un vistazo a los números de este joven senegalés, quien fue el responsable del 30% de los goles del equipo en la competición doméstica, y si bien tuvo números un poquito inferiores a los de la campaña pasada, el peso específico que tenía en el esquema de Klopp era tal que cuando entraba a la cancha el equipo cambiaba de inmediato, mientras que el año pasado estaba un poco más cobijado.

Entre más le doy vueltas, menos claro me queda el por qué no fue nombrado jugador del año, siendo el futbolista más determinante del mejor equipo de la Premier League.

Trent Alexander-Arnold

Si algo se le puede reconocer a los jurados que votaron por Jordan Henderson como jugador del año, es su romanticismo e intención de reconocer la buena labor de un jugador sin muchos reflectores. Pero a ver, puede que haya otro futbolista con pocos reflectores y que tuvo una campaña igual de remarcable, y que al mismo tiempo, a mi parecer, merecería más el premio, y me estoy refiriendo al buen Trent Alexander-Arnold, jugador que, para muchos debería ser considerado el mejor lateral derecho del mundo.

Alexander-Arnold, al igual que muchos jugadores Reds, había firmado una campaña de ensueño en la 18/19, marcando un récord en cuanto a asistencias siendo defensor. Sin embargo, esta temporada no se guardó nada y llevó sus cualidades aún más lejos, superándose a si mismo, ya que no solo se conformó con registrar más asistencias, sino que también pisó el área y clavó goles importantes, culminando con 4 goles y 13 asistencias. Y además se volvió un inamovible de Klopp, al disputar cada encuentro de la temporada en la Liga.

Su ida y vuelta, velocidad y cambio de ritmo endemoniados, además de esa capacidad sobrehumana para buscar al rematador ideal en condiciones adversas, me hacen colocarlo entre lo mejor del año. Y por si fuera poco, el británico apenas está llegando a los 21 años, así que estamos a las puertas de un gran lateral que seguramente dejará escuela en las grandes canchas europeas.

Conclusión

Después de repasar varias opciones sobre los hombres más determinantes de la temporada en la Premier league, me quedaría con el más espectacular de los tres, y es Sadio Mané. Puede ser un cliché irse por el hombre que no solo genera los goles, sino que también los marca, pero realmente me pareció que Sadio fue una de las piezas clave para la consecución del tan ansiado título del Liverpool, y más si recordamos que este equipo pasó momentos complicados en partidos que se veían muy cerrados y que terminó ganando por la mínima de manera apurada, y en muchos de esos duelos, Mané terminó siendo factor, anotando goles importantes y siendo el desequilibrio para abrir defensivas muy cerradas. Entonces, pensándolo de esa manera, sin su presencia, habríamos tenido un cierre cardíaco como el del año anterior o en una de esas, ni hubieran ganado el título. He ahí el peso específico del extremo africano.

Querido Sadio Mané, eres mi jugador del año en la Premier League. ¡Te mando un abrazo!