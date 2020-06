Top 3 Equipos Europeos Donde JJ Macías Podría Romperla

José Juan Macías ha ido evolucionando en su forma de juego y no está nada lejos de irse a Europa. Han salido varias opciones, pero veamos tres clubes en donde puede encajar de gran manera.

Borussia Dortmund

Los alemanes pueden ser la primera gran experiencia del mexicano. Hemos visto que desde hace días con el regreso de la Bundesliga, BVB no cuenta con delanteros centros nominales. El único DC que tienen un su plantilla, es Erling Haaland, y con eso no se pueden dar abasto, aunque su poder ofensivo es descomunal, no pueden depender siempre del noruego o de Sancho.

El estilo de juego de Macías puede adaptarse muy bien a la liga alemana, porque, aunque no es el gran jugador con el físico más imponente, es un delantero difícil de marcar. Obviamente sería el suplente de Haaland, pero eso no quiere decir que no tendrá oportunidades de mostrarse, al contrario, José Juan puede actuar como ese revulsivo que ha necesitado en el ataque el equipo, y para empezar su aventura europea, puede comenzar a marcar goles en la Copa Alemana. Incluso, pueden buscar en algún momento jugar con dos delanteros centros, claro poniendo un poco como falso nueve a Erling y dejar a Macías de frente al marco.

Esta es la opción con más fuerza, pero puede ser la más complicada, por el precio del mexicano.

AFC Bournemouth

El club inglés puede ser la gran opción de Macías. Hasta antes del parón futbolístico, Dominic Solanke estaba en un momento de evolución y la verdad es que necesita un buen recambio para esa delantera.

Macías tiene el potencial para poder ser un buen delantero en la Premier League y en especial en el Bournemouth. El estilo de juego que implementa Eddie Howe puede ser beneficioso para el mexicano. Solanke y Wilson, son los dos DC nominales de la plantilla, pero si el club quiere tener un poco más de gol, debieran buscar a José Juan.

Incluso, este fichaje no lo veo tan descabellado, es una opción real y solamente el único inconveniente seria el precio. El cómo llega a desmarcarse y como gana las espaldas a los defensores, puede ser uno de los grandes beneficios del mexicano en la liga inglesa. Esta opción no la descaratira por completo, a pesar de que todos los aficionados de Las Chivas desean que llegue a un equipo top, la realidad es que sí tiene la calidad, pero tiene que irse puliendo poco a poco, y la Premier League sería su gran escaparate.

AS Roma

Los italianos son una de las grandes opciones para José Juan Macías. Kalinic y Dzeko no han rendido como se ha esperado, y la veteranía del bosnio empieza a pesar un poco, si bien hay varios candidatos para ser el DC del club (En su mayoría italianos) no descartaría a Macías. Su gran calidad goleadora puede ser de gran ayuda para el equipo italiano que en las últimas temporadas se ha rezagado de fea manera en la Serie A.

Desde hace un buen tiempo no están peleando por el campeonato local, e incluso, equipos como Lazio y Napoli, están un poco más arriba de ellos en calidad de plantel. La Roma parece ser una buena prueba para el mexicano y verlo desenvolverse en el futbol italiano, será un gran salto de calidad. Aunque insisto, su alto precio puede ser factor para que un equipo europeo no vaya por él a primera. AS Roma debe pensar en un recambio para la delantera y Macías puede levantar la mano.

Conclusiones

Soy un convencido de que José Juan Macías está listo para irse a Europa, que cuenta con la calidad y la mentalidad para romperla allá. Repito, su alto costo puede ser un impedimento para que el mexicano emigre, pero eso que lo arreglen los directivos en la mesa. Antes del parón de la Liga MX, Macías estaba jugando a gran nivel haciendo dupla con Vega y estaba mostrando su gran llegada al área rival y su gran desmarque. El cómo se bota en ocasiones del área rival y como distribuye el balón, son sus grandes cualidades.

Si yo tuviera que decidir un club europeo para que llegue José Juan, sería la opción de la AS Roma. El futbol italiano le puede sentar de gran manera.