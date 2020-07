France Football anunció que este año 2020 no se entregará el Balón de Oro, porque no existen estándares o un buen juicio para calificar la temporada de un futbolista, ya que las ligas se suspendieron por casi 100 días debido a la contingencia y el rendimiento fue muy variable. Pero, de no haberse suspendido, en la carrera por el galardón había 3 candidatos. Vemos cuáles eran.

Robert Lewandowski

El polaco tuvo una temporada maravillosa con el Bayern Múnich, fue pieza clave para el campeonato local. Robert nos ha acostumbrado a ser un delantero matón, un atacante que siempre está en el área y que siempre quiere ser el estandarte ofensivo. Este año fue uno de los mejores de su carrera y su nivel de juego incrementó de manera considerable. Era un serio candidato a ganar el Balón de Oro, pero desgraciadamente se atravesó la pandemia mundial. Lewandowski siempre ha sido comprado con Messi y con Cristiano Ronaldo, y lo entiendo, su calidad goleadora es de futbolista top, y claro que puede estar a la altura de los antes mencionados, y más, por el jugador esencial que es en uno de los mejores equipos del mundo. Ser el futbolista más importante del Bayern Múnich tiene su sacrificio, y sin duda, él hubiera ganado el Balón de Oro este año. Aún falta la UEFA Champions League, y es ahí donde puede tener un rol aún más importante.

Karim Benzema

En segundo lugar, el francés iba a estar sí o sí. Karim Benzema ha tenido una evolución muy buena en su carrera, y lo he mencionado antes, desde que Cristiano Ronaldo se marchó del Real Madrid, el rol que heredó Benzema fue el de el jugador ofensivo más importante del club. Este año fue pieza importante para que la LaLiga fuera el Real Madrid, y para mí, fue el mejor futbolista de la temporada en España. Su posición en el campo fue cambiando un poco conforme iba avanzando el campeonato, su estilo de buscar también la asistencia o el botarse del área es muy importante. Este año no le iba a alcanzar para ganar el Balón de Oro, pero por lo menos iba a estar en el top 3. Su temporada ha sido muy completa, pero Karim no es un delantero centro goleador, cosa que vale mucho en la votación para este premio.

Sergio Ramos

A los defensas muy pocas veces se les valora como se debe. El español pudo estar en el top 3 de este premio. Si analizamos la temporada de Sergio Ramos con el Real Madrid, fue una maravilla. A pesar de su edad, cada año demuestra más porque es uno de los mejores defensas centrales de la historia, su juego es cada vez más maduro y menos agresivo, como al que estábamos acostumbrados. Este año sin duda fue clave para Ramos, en cuestión de hacer valer su jerarquía en el futbol español, cosa que iba perdiendo poco poco y se manchó un poco por las tantas expulsiones que ha tenido a lo largo de su carrera. El Balón de Oro siempre ha estado lejos de él, pero éste 2020 estuvo muy cerca de ser uno de los serios candidatos para ser el mejor futbolista del mundo.

Conclusiones

Este año futbolístico fue muy raro, fue un año que vimos muchos bajones y altas de juego en varios futbolistas y en clubes. Pudo haber sido el primer año en que ni Messi ni Cristiano Ronaldo hubieran estado en el top 5. Hubo varios jugadores como Joshua Kimmich, Kevin De Bruyne, Virgil van Dijk, Sadio Mané, que tuvieron un nivel de juego impresionante. En el caso de Cristiano Ronaldo y Messi es de debatir en otro momento, ¿Se acerca el fin de estos monstruos? ¿Por qué otros futbolistas en el mundo tuvieron un nivel más alto que ellos dos?. Sin duda, el 2020 fue la punta de lanza para varios jugadores y la lucha por el Balón de Oro en ediciones futuras, será muy espectacular. Pero para mí, este premio era de Robert Lewandowski.