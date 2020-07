La CONCACAF alcanzó su tope a nivel de Selecciones en el Mundial de Brasil 2014, después, dejaron mucho que desear en el Mundial de Rusia 2018. Sin embargo, puede que el futuro no sea tan oscuro para las Selecciones de esta parte del mundo, ya que estamos viviendo el surgimiento de figuras importantes que ya se han hecho o se están haciendo un nombre en las mejores ligas de Europa, dejando un emocionante panorama para las próximas temporadas.

Con base en lo anterior, veamos a mis cinco mejores futbolistas de la CONCACAF que surcan las canchas del viejo continente en la actualidad.

5. Keylor Navas

33 años – Costa Rica

A pesar de ser un arquero con un palmarés atiborrado de trofeos, el veterano tico nunca ha dejado de sentir que se le menosprecia, inclusive siendo teniendo los reflejos suficientes para considerare uno de los mejores arqueros del mundo y siendo pieza clave para la época gloriosa de aquel Real Madrid. Al final de la temporada pasada, los merengues lo desecharon al darle preferencia Thibaut Courtois y éste terminó aterrizando en París, donde algunos visualizaron el declive de su carrera, pero no fue así.

Después de fichar tantas figuras de mediacancha hacia adelante, la llegada de Keylor fue justo lo que el PSG necesitaba, ya que carecía de un arquero confiable, y que mejor que tener alguien que ya ha probado las mieles de la victoria en muchas ocasiones y que sabes que estará ahí en el momento clave. Y para Keylor, fue la oportunidad de recuperar la confianza que te da el saber que cada fin de semana vas a atajar, lo cual ya había perdido en su estancia en el Santiago Bernabéu, así que fue un Ganar-Ganar para ambas partes.

Si bien el PSG no pudo completar la temporada y nos perdimos de ver sus atajadas en el regreso de la pandemia, aún así le alcanza para meterse en este listado como una de las figuras de la CONCACAF en Europa, y no me queda duda que será facor una vez que los parisinos regresen a a las canchas para disputar lo que resta de la Champions.

4. Héctor Herrera

30 años – México

Su salida de la zona de confort que representaba el Porto para buscar suerte en un equipo como el Atlético de Madrid parecía una apuesta muuuy arriesgada para el centrocampista mexicano, ya que el pasarse toda la temporada sentado en el banquillo era un opción muy viabl . Sin embargo, Héctor ha ido ganando pequeñas batallas y me queda claro que tiene un lugar especial en la mente de Diego Simeone, quien es el DT perfecto para explotar las capacidades del ex-Pachuca.

Si bien HH no ha disputado todos los partidos y sus logros no han dado la vuelta al mundo, me queda claro que es uno de los ases que Simeone tiene bajo la manga y que ha ido utilizando en momentos muy puntuales de la temporada y muchas veces siendo, incluso el mejor hombre de la cancha, siendo aquel que le da el timing al juego y hasta llegando a pisar el área con peligro.

A HH le quedan pocos años de plenitud, pero me queda claro que aún le faltan páginas gloriosas por llenar, y estando en un equipo del calibre del Atlético de Madrid, todo puede suceder..

3. Alphonso Davies

19 años – Canadá

Hizo sus primeros pininos en el Vancouver Whitecaps de la MLS, iniciando su carrera como extremo izquierdo, hasta que gigante Bayern puso sus ojos en él y comenzó la revolución.

El joven canadiense pisó suelo alemán a principios de 2019, y su adaptación fue bastante lenta, el técnico de aquel entonces, Niko Kovac, prefirió darle pocos minutos y enviarlo a la filial para que agarrara ritmo. Misma tesitura sufrió las primeras jornadas, hasta que se dio el cambio de timón y llegó Hans-Dieter Flick al mando del equipo, hecho que al parecer motivó al canadiense ya que comenzó a potenciar su nivel y a volverse un titular indiscutible del esquema del Bayern, adecuando sus habilidades y jugando por la banda izquierda, volviéndose una de las revelaciones de la temporada de la Bundesliga y dejándonos un grato sabor de boca a pesar del parón futbolístico.

Su juventud, velocidad y desparpajo lo tienen como una de las promesas más emocionantes y uno de los mejores jugadores de CONCACAF del momento. Sin duda, este canadiense va a dar mucho de qué hablar en las próximas temporadas.

2. Christian Pulisic

21 años – Estados Unidos

Desde el retiro de Landon Donovan, el futbol estadounidense está buscando alguien que retome la batuta y ocupe el enorme hueco que dejó el Captain America, y todo parece indicar que lo han encontrado en Christian Pulisic.

Y es que, desde sus tiempos en el Borussia Dortmund, el nacido en Pennsylvania ya maravillaba con su clase y gran visión de juego, pero seguía faltando que diera el salto a una liga de mayor peso, en la cual tuviera responsabilidades más demandantes, y su salto al Chelsea parece que se dio en el momento justo, ya que llega con una edad perfecta para comenzar a brillar e iniciar su paso a la madurez futbolística.

Su aterrizaje en Stamford Bridge había tenido algunos buenos pasajes pero nada para volverse loco, y las malas noticias vendrían al inicio del año, ya que el 2020 lo envió a la enfermería por problemas con los abductores, lo cual, parecía que sepultaría la temporada de debut del estadounidense. Pero nadie contaba con que la temporada se alargaría y le daría el tiempo suficiente para regresar y prácticamente de su mano, mantener al Chelsea a flote en la lucha por meterse a la Champions.

Los número son fríos y están hablando a favor del norteamericano, quien registra un gol o asistencia cada 79 minutos desde que volvió el futbol en Inglaterra y no solo eso, sino que se ha convertido en el hombre objetivo por donde pasa todo el futbol del equipo dirigido por Frank Lampard, quien de paso, es el hombre ideal para coachear al joven talentoso, ya que conoce de sobra el sector del campo en el que juega, así como la responsabilidad de comandar a «los Blues», entonces está en buenas manos.

Este cierre de temporada es perfecto para que Pulisic tome el rol por el cual se le fichó, y todo indica que va por un camino inmejorable.

1. Raúl Jiménez

29 años – México

Está muy claro que Raúl Jiménez merece el trono del mejor futbolista de la CONCACAF en este momento, y por mucho, ya que la temporada que lleva entr ya en la historia de goleadores aztecas en la Premier League, y amenaza con llevarla mucho más lejos.

Tras deambular en el Atlético de Madrid y el Benfica, muchas veces infravalorado, Raúl se marchó a la Premier sin nada que perder y con la confianza del DT Nuno Espiritu Santo, quien se llenó de jugadores que conocía para salvar al, para muchos, desconocido Wolverhampton. Casi dos años después, los ingleses se han habituado a ver a los Wolves compitiendo con los de arriba y gritando los goles del delantero mexicano, que entre más pasan los partidos, mejor se adapta al futbol de la isla y comienza a despertar el interés de los grades europeos.

Y es que el desempeño de Jiménez no se limita solo a anotar goles, sino que ha representado un importante complemento con sus asistencias, acoplándose muy bien con la armada portuguesa y ni qué decir de su sociedad con el endemoniado Adama Traore que se equipara a otras duplas de más renombre en la Liga pero misma efectividad.

Así de simple, Raúl Jiménez es uno de los mejores y más completos delanteros de la Premier League, y por ende, es el mejor jugador de la CONCACAF en este momento. El mexicano está teniendo una temporada de ensueño, y ahora, el cielo es el límite.