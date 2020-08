HEGEMONÍA. Tras mostrar un buen futbol en el arranque del Guard1anes 2020, Puebla debe enfrentar a unos Tuzos que le tienen tomada la medida en el pasado reciente, ya que los camoteros no les han podido ganar desde el Apertura 2015. El Pachuca no ha convencido en el arranque del torneo y cuesta trabajo de creer en ellos, pero tomando en cuenta la tendencia y lo poco que ha pesado la localía (ahora sin gente) del Puebla, vemos probable que no pierdan, por lo que eso sumado al GRAN momio de +245 que da el EMPATE, tomamos la decisión de poner ahí nuestro billete.