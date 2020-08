PRESENTES DISTINTOS. Querétaro llega con la moral a tope después de sendas victorias ante rivales de la categoría de Cruz Azul y América, mientras que Atlas aún no sabe lo que es ganar en el torneo y es último lugar general. Pero ojo, en el debut de Cocca al frente de los rojinegros ya se vieorn algunas mejorías y con los altibajos que se tienen en la Liga MX no me sorprendería ver una cara totalmente distinta de los Gallos. Este es el escenario ideal para que Atlas por fin sume de a 3 y nosotros cobremos el gran momio de +125.