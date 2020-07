El Torneo Guard1anes 2020 está a la vuelta de la esquina y a solo un par de días de que el balón vuelva a rodar en nuestro futbol, les presentamos los 5 candidatos al título.

Cruz Azul

El equipo dirigido por Robert Dante Siboldi es sin duda el principal candidato a levantar el trofeo en diciembre.

Desde el torneo pasado, los de La Noria mostraron ser el equipo que desplegó un mejor futbol a lo largo de las 10 jornadas que se disputaron y de no ser por el parón obligado por la pandemia, sin duda hubiesen sido un serio candidato en la Liguilla.

Durante la Copa GNP por México, el Cruz Azul fue el equipo con un mayor volumen de juego y una idea futbolística clara de lo que el entrenador urugayo quiere. Eso los llevo a levantar el trofeo el pasado domingo. A pesar de ser únicamente un torneo amistoso, este servirá para que el equipo llegue con una mayor confianza.

La gran figura del equipo es Jonathan “Cabecita” Rodríguez. El uruguayo es la punta de lanza del ataque cementero y ha dejado en claro ser uno de los mejores futbolistas del futbol mexicano desde que estaba en Santos.

El único pero a ponerle al Cruz Azul es si podrá con el fantasma de los 23 años sin levantar el título de liga. Son incontables las ocasiones en que La Máquina llega como gran favorito al título y en los momentos cruciales el equipo se desmorona. Pese a ello, son mi candidato número 1.

León

En las últimas temporadas, el cuadro del Bajío se ha convertido en uno de los equipos protagonistas del futbol mexicano.

La llegada de Ignacio Ambriz al banquillo esmeralda, los ha puesto de nueva cuenta en la parte superior de la tabla.

Sin embargo, pese a sus grandes torneos, el León no ha podido superar el examen que significa la Liguilla pues un subcampeonato después de un torneo avasallador y una eliminación sorpresiva en cuartos de final a manos de Monarcas Morelia los ha dejado en la orilla.

El ataque es sin duda la carta de presentación del León. Encabezados por Ángel Mena, en los últimos dos torneos y medio han anotado la cantidad de 102 goles en total, lo cual habla del poderío ofensivo con el que cuenta Ambriz.

La afición no espera otra cosa que el título en León.

Tigres

No podemos hablar de equipos candidatos al título sin dejar de lado a los Tigres.

Cuentan con una de las plantillas más completas del futbol mexicano y desde hace algunos años se han convertido en un invitado permanente a la fiesta grande.

Jugadores del calibre de André-Pierre Gignac, Eduardo Vargas y Leo Fernández, por mencionar algunos, son los nombres con los que cuenta Ricardo Ferretti en su baraja.

Pero el equipo de la Sultana del Norte parece ser otro totalmente distinto en las Liguillas, donde a pesar de haber conseguido múltiples campeonatos en la última década, han sido eliminados de manera sorpresiva en otras tantas en las cuales tenían todo a su favor.

Gran parte de esas eliminaciones han sido porque Ferretti trata de conservar el resultado lo cual ha generado críticas sobre la manera en que dirige uno de los planteles más poderosos del continente.

Llegar con etiqueta de favorito, no te garantiza el éxito en la fiesta grande.

Monterrey

Si los Tigres son favoritos por su amplio plantel, no podemos dejar fuera de la ecuación al otro equipo de Nuevo León.

Pese al desastroso torneo anterior done no ganaron un solo partido de los 10 que disputaron, el equipo del Monterrey no puede ser descartado tan a la ligera.

Con Antonio Mohamed en el banquillo, y jugadores como Rogelio Funes Morí, Maximiliano Meza y Vincent Janssen el cuadro de la Pandilla es un rival a evitar en la fiesta grande.

Eso sí, deberán tener una mejora considerable durante el Guard1anes 2020 para lograr posicionarse en los primeros lugares de la tabla y tener la ventaja de cerrar los partidos como local.

América

Muchas veces hemos escuchado que al América nunca hay que darlo por muerto. Con todo y que es el que considero el menos favorito de los cinco, lo cierto es que enfrentarte al América en una Liguilla es un examen por demás complicado.

El futbol en conjunto no acompaña a las Águilas desde hace rato y dependen de las individualidades que al ataque puedan ofrecer jugadores como Sebastián Córdova, Henry Martin o Federico Viñas. Su debilidad es sin duda la parte defensiva donde en la Copa GNP por México recibió 8 goles en los últimos dos partidos.

La afición comienza a manifestarse en contra de Miguel Herrera en redes sociales y todos sabemos que algo menos que un título en la institución de Coapa es visto como un fracaso por lo que la presión sobre Herrera cada vez será mayor.

A pesar de no llegar como amplio favorito, a las Águilas nunca se les da por descartadas. Una genialidad a la ofensiva y te pueden mandar a casa.

Con el nuevo formato de Liguilla en el que 12 equipos serán los invitados, parece imposible que alguno de los 5 quede fuera. Pero lo cierto es que unos equipos lucen más favoritos que otros.