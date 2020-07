A consecuencia de la crisis del COVD19 que llevó a la anulación de las diez primeras carreras programadas para la temporada 2020, por primera vez en la historia El Gran Premio de Austria es la primera carrera del campeonato.

Esta será la primera de las dos carreras que se llevaran a cabo en este circuito con la inclusión este año de los grandes premios dobles, un experimento de la F1 para cumplir con el número de carreras necesarias, la siguiente semana se correrá también en Austria bajo la denominación de “El Gran Premio de Estiria”.

EL Circuito

Ubicado sobre el antiguo circuito de Österreichring, hoy llamado Red Bull Ring, se trata de una versión modernizada y remodelada del antiguo circuito.

Con poco más de 4 kilómetros de longitud y tan solo nueve curvas, se trata de uno de los circuitos más cortos y sencillos del campeonato; a pesar de ello, y de la estrechez de la pista, suele ser escenario de interesantes carreras.

Sus cuatro largas rectas, combinadas con una curiosa combinación de curvas lentas y rápidas, suponen un verdadero desafío para los equipos a la hora de encontrar un equilibrado compromiso entre la velocidad punta (casi el 70% del trazado se realiza en plena aceleración) y la carga aerodinámica necesaria para tener un buen rendimiento en la zona de curvas. Su trazado resulta muy exigente tanto para los motores como para los frenos, especialmente por las frenadas en bajada y las cerradas curvas en ángulo recto.

Ultima carrera:

Podium 2019 : 1.- Max Verstappen (Red Bull-Honda) / 2.- Charles Leclerc (Ferrari) / 3.- Valtteri Bottas (Mercedes).

: 1.- Max Verstappen (Red Bull-Honda) / 2.- Charles Leclerc (Ferrari) / 3.- Valtteri Bottas (Mercedes). Pole Position 2019: Charles Leclerc (Ferrari)

Los Equipos

Mucha especulación acerca de lo que podemos esperar para este arranque de temporada ya que las únicas referencias son los seis días intensos de test de pretemporada disputados en Febrero e inicios de Marzo, con muchas dudas sobre quiénes ocultaron sus cartas y quienes demostraron su verdadero ritmo.

Sin embargo, fueron hace poco más de 3 meses, y aunque Mercedes pareció un paso por delante del resto, mucho ha podido cambiar antes de este inusual inicio de año.

Muchos equipos han estado haciendo pruebas para “desoxidar” a sus pilotos utilizando versiones anteriores de sus coches, o incluso de categorías inferiores como F3.

Entrando en tema de este fin de semana, Red Bull correrá en casa por partida doble, algo que conforme al rendimiento de los últimos años donde Max ha ganado las 2 últimas carreras aquí (2018 – 2019), puede significar el mejor arranque del mundial para los austriacos desde los tiempos de dominio de Vettel.

En Mercedes quienes estrenara el W11 “Black Panther”, vuelven a ser denominados como los favoritos al título mundial, sin embargo, este es un circuito que no les favorece del todo.

El escenario para Ferrari no es muy alentador, este fin de semana deben estar conscientes de que estará lejos del triunfo. O por lo menos, eso es lo que parece indicar tras el mal rendimiento en los pasados test de pretemporada en Barcelona y por las declaraciones de su jefe de equipo, Mattia Binotto quien reiteraba ante la prensa que su coche no estaba listo para pelear por victorias, y tras el parón por el coronavirus, el escenario parece no haber cambiado y posiblemente sea incluso peor. Se espera que las mejoras en Ferrari se den para la tercera fecha de la temporada en Hungría.

En la parte media hay muchos buenos sentimientos donde se espera Racing Point este a un muy buen nivel, demostrando en Barcelona que tienen un coche muy rápido y capaz de competir en la parte media alta, por otro lado, McLaren se reservó mucho en los test pero todo parece indicar que estarán mejor que la temporada pasada, que fue un gran año para ellos. En Renault también esperan estar a la altura de las circunstancias y marcar un gran año para ellos, con la inclusión del piloto francés Esteban Ocon.

¡Horarios y Pronóstico Guru!

Los horarios para esta carrera serán los siguientes: (horario central de la Ciudad de México).

Viernes 03 Julio:

04:00 horas -> Libres 1

08:00 horas -> Libres 2

Sábado 04 Julio:

05:00 horas -> Libres 3

08:00 horas -> Clasificación

Domingo 05 Julio:

08:10 horas -> Carrera

Pronóstico Gurú:

1 Max Verstappen (Red Bull-Honda)

2 Lewis Hamilton (Mercedes)

3 Alexander Albon (Red Bull-Honda)