¿Qué es 4 en la red?

Gurús, si no le han entrado a 4 en la red de Betway, lo están haciendo mal. Primero les explico, es un juego gratuito donde podemos llevarnos $250 mil pesos prediciendo qué jugador será el primero en anotar en 4 partidos seleccionados para el fin de semana, o si de plano no habrá anotadores.

Puede sonar complicado, pero no tenemos nada que perder y al contrario, le vamos a poner emoción extra al deporte que más nos apasiona.

Así que, para que se lleven una lanita, aquí les dejo mis picks basados en datos estadísticos y uno que otra intuición para que tengan una mejor idea de a quien elegir y se animen a entrarle.

City vs United (sábado 6:30am) – Phil Foden (City)

Derby de Manchester en el que evidentemente el City llega mejor a pesar de uno que otro tropiezo, pero con una goleada a favor en Champions que los motivará ante un United que sigue defendiendo terrible, y si bien ante Tottenham mantuvo el cero, se antoja difícil que no la echen a perder ante uno de los ataque más afilados del mundo como el del City. Hablando de eso, la ofensiva Citizen no tiene un referente absoluto, pero si alguien sobresale de entre los demás es Phil Foden, que ha anotado 3 goles en sus últimos 3 partidos y es el ofensivo con más goles en lo que va de la campaña en este equipo, así que es mi candidato a mojar primero.

Chelsea vs Burnley (sábado 9am) – Kai Havertz (Che)

Aquí está bastante claro quien anotará primero. De entrada, el Burnley suma 12 partidos al hilo recibiendo gol, mientras que el Campeón de Europa ha anotado primero en 6 de sus últimos 7 partidos, así que seguramente veremos a los Blues yéndose arriba ante un rival que defiende bastante mal y que está en zona de descenso. El asunto es que el Chelsea se va quedando sin soldados al frente con las bajas de Lukaku y Werner, por lo que los referentes han sido Havertz, Ziyech o hasta Reece James. En este caso, me voy a quedar con el alemán ex-Leverkusen, que está haciendo la función de falso «9» y que tiene más chances de anotar primero al ser el más adelantado.

Everton vs Tottenham (domingo 8am) – Son Heung-Min (Tot)

La semana pasada me quedó mal el Tottenham, y no solo a mi, sino que a todos al grado de que hasta corrieron al DT. Por el otro lado, Everton no me quedó mal ya que fue el punching bag de los Wolves y nada más no responde. Si bien los dos andan mal, el cambio de DT parece haber despertado la ofensiva de los Spurs, al menos en la Conference League, donde clavaron 3 goles y mi coreano Son ahora sí abrió el marcador. Así que por segunda semana consecutiva, vamos a confiar en él y en que abrirá el camino para recomponer el presente de los Spurs.

West Ham vs Liverpool (domingo 10:30am) – Sadio Mané (Liv)

Liverpool llega motivado tras ganar en Champions pero se enfrenta a uno de los equipos revelación de la temporada, a un West Ham que solo tiene 2 puntos menos que ellos y que está en zona de Champions. Aún así, no hay por que dejarse impresionar, ya que el Liverpool viene resolviendo bien partidos complicados, y de hecho, ha anotado primero en 9 de sus últimos 10 partidos, así que hay confianza. En este caso, vamos aprovechar la inercia de Sadio Mané, que si bien no es el que a inaugurado el marcador en los 2 últimos partidos de los Reds, sí se se ha hecho presente en ambos ampliando el marcador. Así que le veo probabilidades de anotar primero en un partido donde se van a dar con todo.