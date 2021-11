¿Qué es 4 en la red?

Gurús, si no le han entrado a 4 en la red de Betway, lo están haciendo mal. Primero les explico, es un juego gratuito donde podemos llevarnos $250 mil pesos prediciendo qué jugador será el primero en anotar en 4 partidos seleccionados para el fin de semana, o si de plano no habrá anotadores.

Puede sonar complicado, pero no tenemos nada que perder y al contrario, le vamos a poner emoción extra al deporte que más nos apasiona.

Así que, para que se lleven una lanita, aquí les dejo mis picks basados en datos estadísticos y uno que otra intuición para que tengan una mejor idea de a quien elegir y se animen a entrarle.

Leicester vs Chelsea (sábado 6:30am) – Kai Havertz (Che)

Leicester viene perdiendo peso mientras que Chelsea luce aún sólido pero ya no tan aplanador como al arranque. Aún así, los Blues han anotado primero en sus últimos 8 partidos, así que las probabilidades están de su lado. Por eso nos vamos a ir otra vez con Kai Havertz, que no nos defraudó en la jornada pasada y anotó primero en su partido. Además, su desgaste en fecha FIFA no fue tanto con su Selección que ya está clasificada, así que puede que venga en buena forma.

Wolves vs West Ham (sábado 9am) – Michail Antonio (WHU)

Temporadón el que está teniendo el West Ham, que marcha tercero en la Premier y viene de pegarle al todo poderoso Liverpool. Ahora debe visitar a unos Wolves que tienen un panorama incierto, dando un partido bueno y dos malos. Así que lo más lógico es que los Hammers anoten primero en este partido, aprovechando su buen momento. En este caso, nos vamos a cobijar con el jamaicano, Michail Antonio, que si bien tiene un ratito sin anotar, es el referente en ataque y el jugador con más goles esta temporada, así que es cuestión de tiempo para que vuelva a explotar.

Liverpool vs Arsenal (sábado 11:30am) – Mohamed Salah (Liv)

Arsenal viene de menos a más y con una buena racha invicta, pero si algo nos ha enseñado la historia es a no confiar en los Gunners y menos ante rivales importantes. Por eso, veo más probable que Liverpool se recupere tras perder el invicto y cobijados por el público de Anfield. Así que vamos a ponerle nuestra fichita a que los Reds anotan primero y es el gran Mohamed Salah quien se encargará de sacar el barco a flote y encaminar al equipo a otra victoria en casa.

Man. City vs Everton (domingo 8am) – Bernardo Silva (City)

El Everton es uno de los equipos que más ha decepcionado en lo que va de la temporada y ahora se topará con un tren que seguramente les pasará por encima como el City, que de hecho, en los últimos 8 partidos que ha jugado ante los Toffees, ha anotado primero, y no veo razones para que no lo haga este fin de semana y más jugando fuera de Goodison Park. En cuanto al jugador, es casi un volado por el estilo de juego de Guardiola, que no tiene un 9 definido, poniendo a mi paisano, Bernardo Silva, como falso nueve. Así que va mi fichita a que el portugués mojará primero.