¿Qué es 4 en la red?

Gurús, si no le han entrado a 4 en la red de Betway, lo están haciendo mal. Primero les explico, es un juego gratuito donde podemos llevarnos $250 mil pesos prediciendo qué jugador será el primero en anotar en 4 partidos seleccionados para el fin de semana, o si de plano no habrá anotadores.

Puede sonar complicado, pero no tenemos nada que perder y al contrario, le vamos a poner emoción extra al deporte que más nos apasiona.

Así que, para que se lleven una lanita, aquí les dejo mis picks basados en datos estadísticos y uno que otra intuición para que tengan una mejor idea de a quien elegir y se animen a entrarle.

West Ham vs Chelsea (sábado 6:30am) – Mason Mount (CHE)

West Ham viene de dos partidos muy cuestionables en los que no ha podido ganar y va perdiendo aire. Chelsea mantiene su paso a pesar de haber perdido puntos ante el United y evidentemente es el favorito para anotar primero en este duelo, como lo dicen sus números, siendo el inaugurador del marcador en 9 de sus últimos 10 partidos. El único detallito es que los últimos 7 goles del Chelsea han sido anotados por jugadores distintos, así que nos echamos un volado y se lo ponemos a Mason Mount, que de pasada, fue el que anotó primero en último duelo de los Blues.

Wolves vs Liverpool (sábado 9am) – Diego Jota (LIV)

Los Wolves andan con una rachita muy mala, no anotan desde que mojó Raulito Jiménez hace un par de semanas y se topan de frente a un equipo que en cuanto huele la sangre, ataca. El Liverpool viene de anotar 14 goles en sus últimos 4 partidos, y para como pinta su rival, lo más probable es que lo atropellen, ya que lejos quedó ese matagigantes tan incómodo. Y si bien no espero que los Wolves se queden en cero, porque usualmente Liverpool recibe gol, tampoco creo vayan a dar la sorpresa primero. Así que me voy a poner mi lanita al paisa, Diego Jota, que ha mojado 3 veces en sus últimos 2 partidos e inauguró el marcador el fin de semana pasado.

Man.Utd. vs C.Palace (domingo 8am) – Cristiano Ronaldo (MU)

El United viene en recuperación con todo y sus accidentes. Salió vivo de su visita al Campeón de Europa y como pudo sostuvo el triunfo ante Arsenal. Ahora se topa a un Crystal Palace que no ha ganado en sus últimos 3 partidos ante rivales de su mismo calibre, así que pinta perfecto para que el United comience a consolidarse. Si bien ninguno tiene una tendencia clara para anotar primero, el United está en casa y con el cambio de aires, debería ser quien abra el marcador. Así que vamos a confiar en el «Batipibe» CR7, para que vacune al Crystal Palace y detone las emociones en «el Teatro de lo Sueños».

Everton vs Arsenal (domingo 10:30am) – Emile Smith Rowe (ARS)

Everton medianamente metió las manos en el Derby, pero salió goleado, confirmando la crisis toffee que suma 2 meses sin ganar y cerca del descenso. Arsenal se fue con las manos vacías en su duelo ante United, y ahora deberá recuperar el camino ante uno de esos rivales que le gustan, que vienen mal y a los que superan claramente. Así que vamos con la segura, ya que los Gunners han anotado primero en 7 de sus últimos 8 partidos. Entonces, mi fichita va con el talentoso 10 de los londinenses, Smith Rowe, que ha anotado 2 goles en sus últimos 4PJ, no es mucho, pero es trabajo honesto.