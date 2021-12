¿Qué es 4 en la red?

Gurús, si no le han entrado a 4 en la red de Betway, lo están haciendo mal. Primero les explico, es un juego gratuito donde podemos llevarnos $250 mil pesos prediciendo qué jugador será el primero en anotar en 4 partidos seleccionados para el fin de semana, o si de plano no habrá anotadores.

Puede sonar complicado, pero no tenemos nada que perder y al contrario, le vamos a poner emoción extra al deporte que más nos apasiona.

Así que, para que se lleven una lanita, aquí les dejo mis picks basados en datos estadísticos y uno que otra intuición para que tengan una mejor idea de a quien elegir y se animen a entrarle.

¡Regístrense en Betway y vengan a jugar con nosotros!

Chelsea vs Leeds (sábado 9am) – Romelú Lukaku (CHE)

Chelsea deberá buscar quien se la pague tras perder la cima en su grupo de Champions, así que esperamos un equipo con sed de venganza que salga por todas ante un Leeds que poco a poco se pierde en la media tabla. Los Blues nos dan confianza y no nos han defraudado, ya que han anotado primero en 9 de sus últimos 10 partidos. Y si alguien regresó de las cenizas, fue Romelu Lukaku, que le dio esperanza a su equipo a media semana y espero que este sea su momento para volverse a enrachar e inaugurar el marcador en este duelo.

Liverpool vs Aston Villa (sábado 9am) – Ollie Watkin (VILLA)

Los Reds siguen imparables y hasta con equipo alterno le pinta cara a quien sea. Por lo mismo, no está en duda que se llevarán este partido, pero tengo mis dudas en cuanto a que anoten primero. De entrada, el equipo ahora dirigido por Steven Gerard viene mejorando poco a poco y seguramente se motivarán con el discurso de su DT, por otro lado, a este Liverpool de pronto se pierde a la defensiva recibiendo 12 goles en sus 15 partidos de Liga. Así que me voy a ir con la chica a que los Villans anotan primero de la mano del ex-Brentford, Ollie Watkins.

Arsenal vs Southampton (sábado 9am) – Armando Broja (SOTON)

Aquí la fácil sería irse con el Arsenal, en especial por el mal momento del Soton, pero mucho ojo, que este equipo, por alguna extraña razón se le complica a los Gunners, que solo han ganado 2 de sus últimos 5 partidos ante los Saints. De hecho, éstos han anotado primero en 4 de los últimos 5 cruces entre ambos, y si a eso le agregamos que el Arsenal viene de 2 derrotas, y comiéndose 5 goles, la zaga no debe estar muy fuerte. Así que vamos con los de St. Mary Park, a que anotarán primero, y escogeré al albano, que tiene mejor promedio de goles por minuto en este club.

Norwich vs ManUtd (sábado 11:30am) – Cristiano Ronaldo (UTD)

Parece que la tranquilidad regresa al United, si bien aún no hay mucho espectáculo, el equipo está sacando buenos resultados y mejor aún, visita Carrow Road, cancha donde no pierde desde 2014 y en la que suma 4 victorias, al hilo, además, antes los canarios, los Red Devils han anotado primero en 8 de sus últimos 9 partidos, así que nos hace confiar en que los visitantes pegarán primero. Y vamos a ponerle la fichita otra vez a CR7, que debe andar impaciente ya que se fue en blanco en el último partido y este es un rival al que no le ha anotado en la Premier, y sabemos bien que ese tipo de datos le dan comezón al portugués.