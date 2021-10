¿Qué es 4 en la red?

Gurús, si no le han entrado a 4 en la red de Betway, lo están haciendo mal. Primero les explico, es un juego gratuito donde podemos llevarnos $250 mil pesos prediciendo qué jugador será el primero en anotar en 4 partidos seleccionados para el fin de semana, o si de plano no habrá anotadores.

Puede sonar complicado, pero no tenemos nada que perder y al contrario, le vamos a poner emoción extra al deporte que más nos apasiona.

Así que, para que se lleven una lanita, aquí les dejo mis picks basados en datos estadísticos y uno que otra intuición para que tengan una mejor idea de a quien elegir y se animen a entrarle.

Leicester vs Arsenal (sábado 6:30am) – Jamie Vardy (LEI)

Si bien ambos han tenido un inicio titubeante y suman la misma cantidad de puntos, sabemos de sobra que el Leicester se crece ante rivales de tradición como este, y para muestra la goleada que le metieron al Manchester United hace unas semanas. Además, tomando en cuenta que jugarán como locales, las vibraciones de ese estadio se inclinarán a favor de los Foxes, que por si no fuera suficiente, traen a un Jamie Vardy ON FIRE, ya que suma 5 goles en sus últimos 5 partidos jugados, y para apoyar más nuestra elección, el Arsenal es el equipo al que más goles le ha hecho, con 11 tantos en 13 partidos. Así que, tomando en cuenta que el mando del juego estará en manos de los locales, y con Vardy a tope, las probabilidades se inclinan altamente en su favor.

Liverpool vs Brighton (sábado 9am) – Roberto Firmino (LIV)

Liverpool la está rompiendo en la Premier y llega de un resultado histórico en Old Trafford ante su rival Manchester United. De hecho, los Reds suman una larga racha anotando gol, con 25 partidos consecutivos sin irse en cero, además, han anotado primero en sus últimos 6 duelos. Y si bien el Brighton es uno de los equipos sorpresa del torneo, ha recibido los mismo goles que ha anotado, así que tampoco es como para sorprender al conjunto más enrachado del torneo. Con ello en mente, lo más probable es que el Liverpool se vaya arriba primero, y evidentemente el futbolista que llega en mejor momento es Salah, que lleva 6 partidos al hilo anotando gol, pero ojo, que solo en un par de duelos ha inaugurado el marcador, y no porque esté desaparecido, sino porque usualmente es pieza clave para asistir a un compañero. Por lo cual, vamos a ponerle nuestra velita a Firmino con pase de DIOS Salah.

Tottenham vs Man.Utd (sábado 11:30am) – Son Heung-Min (SPU)

Manchester United vive una crisis importante, en especial a nivel defensivo, recibiendo 22 goles en sus últimos 10 partidos, o sea, 2.2 goles por partido. Peor aún, le han anotado primero en 6 de sus últimos 8 partidos. Y si bien los Spurs tampoco están como para presumir, los números en contra del United son devastadores. Así que es muuuuuy probable que los Spurs se vayan al frente y los de Solskjaer tengan que venir a contracorriente, como es costumbre. Así que vamos a escudarnos en el jugador más peligroso de los Spurs y quien usualmente se echa el equipo al hombro, y no, no me refiero Harry Kane, que a pesar de ser el referente en el área apenas tiene 1 gol en 5 partidos, sino que nos abrazamos de nuestro coreano favorito, Son Heung-Min que con su velocidad y desequilibrio hará sufrir a la lenta defensiva del United.

Wolverhampton vs Everton (lunes 2pm) – Hwang Hee-Chan (WOL)

Los Wolves no han tenido el arranque esperado, pero poco a poco van recuperando el ritmo junto con la salud de su figura, Raúl Jiménez. Si bien la ofensiva de los Wolves no es la de otros años, su rival en turno, el Everton, tampoco es el de otras temporadas y realmente está sufriendo defensivamente promediando 1.5 goles por partido en la Premier y han recibo gol primero en 5 de sus últimos 7 partidos. Eso sumado al hecho de que juegan en el Molineux, nos hace pensar que los Wolves se irán al frente primero en el marcador, y el elegido para conseguirlo es su atacante más en forma -perdón Raúl- Hwang Hee Chan, o «Juanito» como le decía cuando usaba la playera de mi RB Salzburg. Y es que el coreano anda con todo, anotando 3 goles en sus últimos 3 partidos con los lobos.