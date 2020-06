¿VISITA? El Barca no ha podido ganar en el Balaídos en los últimos 5 partidos jugados ahí, sin embargo, el hecho de que no haya aficion será un gran beneficío para los culés en su busqueda de recuperar el liderato de la Liga. La lógica es apostarle a la victoria del mejor equipo, aunque el empate tampoco no nos desagrada mucho debido al gran momio que pagan. Sufrido, pero el hecho de nos ser totalmente visitante, nos hace ir a Betway y apostarle al -154 en favor del Barcelona.