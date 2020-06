TRÁMITE. El Espanyol sigue en la busqueda del milagro para no descender, y si bien por momentos ha jugado mejor al futbol, los resultados no le han favorecido, en cambio, si hay un equipo al que todas la están saliendo a su favor es al Real Madrid. Paternidad absoluta (14 victorias en últimos 15 enfrentamientos) sumado a un plantel y momento muy superior al de su rival, luce complicado no ver ganar al Madrid. El momio de -225 en Betway suena bastante ganador.