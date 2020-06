70%

NO SUENA MAL APOSTAR Los 3 factores que utilizamos para definirlo nos arrojan en promedio un 70%. El factor Gurú nos dice que existe una tendencia en favor al OVER de 2.5 goles y una paternidad del City sobre el Arsenal. El problema es que el valor en los momios es MUY bajo, a menos de que queramos tomar el riesgo de apostar al empate, algo que tampoco suena imposible si vemos la racha con la que llega el Arsenal. Regresa la Premier, así que no hay excusa para no meterle una lanita y disfrutar aún más el partido.