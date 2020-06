75%

NO SUENA MAL APOSTAR Los 3 factores que utilizamos para definirlo nos arrojan en promedio un 75%. Las finales suelen ser muy cerradas y más aún cuando los jugadores no llegan al 100% físicamente. ¿Bajas? El ataque de la Juve no luce como antes, mientras que la defensa napolitana se ve fuerte. Eso sí, la Vecchia Signora es la favorita para levantar la copa. El empate en los 90 minutos es donde más valor vemos, aunque apostar en contra de la Juventus, tiene su riesgo. Se define al campeón de Copa y en la cancha estará Cristiano, no se puede pedir nada más.