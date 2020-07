¿PELIGRO? El Real Madrid llega como líder y con la oportunidad de afianzarse en la cima de la Liga tras un regreso post pandémico muy efectivo en la que todas le salen bien. Ahora, su rival, no es ningun «flan», los dirigidos por Bordalás han sido la sorpresa de la temporada y en Europa hasta eliminaron al Ajax, aunque es cierto que su regreso tras la pausa no ha sido como lo esperaban y por el ende el sueño champions se ha alejado. ¿Podrán sorprender al líder? Su úlitmo partido vs la Real Sociedad (2-1) y el hecho de que el empate paga MUY bien (+400) nos hace ojisto, sin embargo, la lógica nos dice que el dinero se debe de meter en Strenuds, donde la victoria del Madrid la dan en -257.