71%

NO SUENA MAL APOSTAR Los 3 factores que utilizamos para definirlo nos arrojan en promedio un 71%. El factor Gurú nos marca una tendencia positiva en favor a la Real Sociedad como local y vs el Madrid en el pasado reciente, así como una mala racha de los blancos de visita, sin embargo, la probabilidad Gurú para ganar se la damos al Madrid en base al presente actual y la relevancia de partido, ya que una victoria los dejaría como lideres. Se enfrentan la ofensiva #2 vs. la #3 por lo que las Altas suena como una apuesta más segura. Mucho de la Liga está en juego, por lo que habrá intensidad y diversión garantizada.